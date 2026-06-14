المرور تطارد هذه المركبات في بغداد والمحافظات

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن " تؤكد استمرارها في تطبيق أحكام النافذ بحق جميع المخالفين، من دون استثناء، ومن ذلك استخدام المركبات الخصوصية للعمل بصفة أجرة، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة لقانون المرور والتعليمات المرورية النافذة".ودعا أصحاب المركبات الخصوصية، إلى "الالتزام بالضوابط القانونية وعدم ممارسة بالأجرة بواسطة المركبات المسجلة بصفة خصوصي في دوائر العامة".وطالب محمد "جميع المواطنين إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على النظام العام وانسيابية حركة السير، بما يضمن العدالة بين العاملين في قطاع النقل الذين يمارسون عملهم بصورة قانونية".