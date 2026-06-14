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المرور تطارد هذه المركبات في بغداد والمحافظات
محليات
2026-06-14 | 09:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
636 شوهد
أعلنت
مديرية المرور العامة
، اليوم الأحد، استمرار الإجراءات القانونية بحق أصحاب المركبات الخصوصية العاملة بالأجرة في
بغداد
والمحافظات.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي
حيدر شاكر محمد
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن "
مديرية المرور العامة
تؤكد استمرارها في تطبيق أحكام
قانون المرور
النافذ بحق جميع المخالفين، من دون استثناء، ومن ذلك استخدام المركبات الخصوصية للعمل بصفة أجرة، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة لقانون المرور والتعليمات المرورية النافذة".
ودعا أصحاب المركبات الخصوصية، إلى "الالتزام بالضوابط القانونية وعدم ممارسة
نقل الركاب
بالأجرة بواسطة المركبات المسجلة بصفة خصوصي في دوائر
مديرية المرور
العامة".
وطالب محمد "جميع المواطنين إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على النظام العام وانسيابية حركة السير، بما يضمن العدالة بين العاملين في قطاع النقل الذين يمارسون عملهم بصورة قانونية".
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