التربية تعلن ضوابط القبول في المدارس المهنية (وثيقة)

أعلنت ، اليوم الأحد، عن ضوابط في المدارس المهنية للعام الدراسي 2026–2027.

وقال في في بيان، "تم تحديد ضوابط في المدارس المهنية للعام الدراسي 2026–2027، وفق التعليمات والضوابط المعتمدة لتنظيم عملية قبول الطلبة، بإشراف المهني".

وتضمنت الضوابط "تحديد الأعمار المقبولة للطلبة في الصفوف المهنية المختلفة، إضافة إلى اشتراط عدم الرسوب أو الانقطاع لسنتين في الصف الدراسي، لضمان انسيابية القبول وتحقيق العدالة بين الطلبة".



كما نصت التعليمات على نقل الطلبة الراسبين لسنتين متتاليتين في صفوفهم، باستثناء من احتسبت لهم سنة عدم رسوب إلى المدارس المسائية، ونقل الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم السن النظامية إلى المدارس المسائية، وفق الضوابط المعتمدة وزارياً.



وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تنظيم العملية التربوية وضمان استقرارها، ورفع كفاءة وتطوير مخرجاته.

أدناه تفاصيل الضوابط..