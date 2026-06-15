13 محافظة في الموجة الاربعينية والغبار يفرض وجوده بالعراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في الى (40) كم/س ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقة الجنوبية الى (40) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".