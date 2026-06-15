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ضبط 5 متهمين لتعمدهم إحداث الضرر بالمال العام في بابل
محليات
2026-06-15 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
140 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت
هيئة النزاهة
الأتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليَّتين في اثنين من الدوائر الخدميَّة في
محافظة بابل
، وضبطت خلالهما (5) مُتَّهمين؛ لتعمُّدهم إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "الفريق المُؤلَّف في
مكتب تحقيق بابل
، تمكَّن، بعد انتقاله إلى مركز ماء الكفل من ضبط (4) من المُوظَّفين، بعد إجراء التحرّي والتدقيق الذي كشف عن تلاعبهم في وصولات الجباية وعدم تسليم مبالغها إلى أمين الصندوق، فضلا عن عدم إعلام قسم الواردات في مُديريَّة ماء
بابل
بذلك".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أضافت أنه "تمَّ ضبط مسؤول إحدى الشعب في مُديريَّة بلديَّة
الحلة
؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ في منح قطعة أرض مساطحة، وفقدان الإضبارة العقاريَّة العائدة لها التي بذمَّته وعدم استيفاء مبالغ الإيجار السنويّ للأعوام (2023- 2026) الذي يصل إلى قرابة (72,000,000) مليون دينار، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ في المال العام، علماً أنَّ قطعة الأرض العائدة لدائرة صحَّة بابل تمَّ منحها لإنشاء عمارةٍ تجاريَّةٍ، استناداً إلى قانونٍ خاصٍّ بالأراضي الصناعيَّة".
ونوَّهت الهيئة بأنَّ "قاضي
محكمة تحقيق
الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم في العمليَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
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