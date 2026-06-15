ضبط 5 متهمين لتعمدهم إحداث الضرر بالمال العام في بابل

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "الفريق المُؤلَّف في ، تمكَّن، بعد انتقاله إلى مركز ماء الكفل من ضبط (4) من المُوظَّفين، بعد إجراء التحرّي والتدقيق الذي كشف عن تلاعبهم في وصولات الجباية وعدم تسليم مبالغها إلى أمين الصندوق، فضلا عن عدم إعلام قسم الواردات في مُديريَّة ماء بذلك".وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أضافت أنه "تمَّ ضبط مسؤول إحدى الشعب في مُديريَّة بلديَّة ؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ في منح قطعة أرض مساطحة، وفقدان الإضبارة العقاريَّة العائدة لها التي بذمَّته وعدم استيفاء مبالغ الإيجار السنويّ للأعوام (2023- 2026) الذي يصل إلى قرابة (72,000,000) مليون دينار، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ في المال العام، علماً أنَّ قطعة الأرض العائدة لدائرة صحَّة بابل تمَّ منحها لإنشاء عمارةٍ تجاريَّةٍ، استناداً إلى قانونٍ خاصٍّ بالأراضي الصناعيَّة".ونوَّهت الهيئة بأنَّ "قاضي الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم في العمليَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".