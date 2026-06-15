تحالف العزم يهنئ الاسرة الصحفية بالذكرى (157) لعيد الصحافة العراقية

وذكر التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين بعد المائة لعيد ، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الأسرة الصحفية العراقية، وإلى جميع الصحفيين والإعلاميين الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع والدفاع عن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة".وأضاف، انه" نثمن الجهود التي تبذلها المؤسسات الإعلامية والصحفية العراقية وكوادرها في مواكبة الأحداث والقضايا الوطنية، ومستذكرين بكل تقدير شهداء الصحافة العراقية الذين قدموا أرواحهم أثناء أداء واجبهم المهني، وسجلوا مواقف مشرفة في خدمة الوطن والكلمة الحرة".وأشار الى "أهمية دعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجباتهم وفق الدستور والقانون، بما يعزز دور الإعلام الوطني في خدمة وترسيخ قيم الحوار والتفاهم".