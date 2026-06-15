بعد فتح مضيق هرمز.. حقول النفط ترفع إنتاجها تدريجيا



ـ محلي



اكدت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، رفع الحقول النفطية قدراتها الإنتاجية من النفط الخام بشكل تدريجي، بعد ساعات من إعادة فتح مضيق أمام حركة الملاحة.





وذكرت المصادر في تصريح للسومرية نيوز، أن "عمليات تصعيد الإنتاج انطلقت تدريجياً في عدد من الحقول النفطية، بالتزامن مع عودة النشاط الملاحي عبر المضيق".



وتابعت، ان "خطوة رفع الانتاج تعكس مؤشرات أولية على استقرار حركة إمدادات الطاقة في المنطقة".