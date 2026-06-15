توتر في ميسان بعد اعتداء قوات الشغب على مهندس محتج أمام شركة النفط (فيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة – وصفت بـ"الصادمة" – قيام عناصر من قوات مكافحة الشغب بالاعتداء بالضرب المبرح على أحد المهندسين المشاركين في التظاهرة، وذلك أثناء محاولتهم فضّ الاحتجاج بالقوة.يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة التي يخوضها المهندسون في للمطالبة بتوفير فرص عمل وتعيينات في القطاع النفطي، معتبرين أن حقوقهم المشروعة في العمل قد أُهملت رغم الوعود المتكررة.وعلى إثر حادثة الاعتداء، سادت حالة من الغضب بين صفوف المهندسين المحتجين، الذين نددوا باستخدام "العنف المفرط" في التعامل مع مطالبهم السلمية، مؤكدين استمرارهم في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم الأساسية بالتوظيف في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة.حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر عن إدارة شركة أو قيادة شرطة المحافظة أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو الموقف من مطالب المهندسين.