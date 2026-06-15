شبهات فساد وعقود مخالفة.. البرلمان يعلن استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية



ـ محلي



أعلن عضو ، اليوم الاثنين، امتناع موظفي عن إرسال أسئلة الاستجواب إلى الوطنية، رغم موافقة ونائبه الأول، بشأن عقود استثمارية وملفات فساد.

وقال في مؤتمر صحفي داخل ، تابعته ، ان " وافق على استجواب رئيس لوجود شبهات فساد ومنح عقود استثمارية مخالفة لضوابط وقانون الاستثمار".