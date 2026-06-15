قانون الحشد الشعبي يعود للواجهة.. كتلة نيابية تتحرك لتشريعه

وذكرت الكتلة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان" التواقيع ستجمع لادراج مسودة القانون جدول أعمال والمضي بتشريعه خلال الجلسات المقبلة.وذكرت الكتلة في بيان، ان "تشريع القانون يمثل استحقاقاً وطنياً وإنصافاً لمجاهدي وعوائل الشهداء والجرحى ويسهم في تنظيم أوضاع المنتسبين وضمان حقوقهم الوظيفية والتقاعدية، بما ينسجم مع مكانة الحشد الشعبي ودوره في الدفاع عن ومقدساته".نص القانون ادناه: