مطار كركوك الدولي يوسع وجهاته ويعلن عن رحلات مباشرة إلى دبي

وذكرت في بيان، أنه "تقرر إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين ودبي اعتباراً من 21/06/2026، في خطوة جديدة تعزز الربط الجوي بين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر خيارات سفر أكثر سهولة وراحة للمسافرين".وأضافت أن "الرحلات ستُسيَّر بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين المدينتين".وتابعت أن "هذا الخط الجوي الجديد يُعد إنجازاً مهماً في مسيرة تطوير خدمات وتوسيع شبكة وجهاته الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتعزيز التواصل مع مختلف دول المنطقة".