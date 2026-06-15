وزير التعليم العالي يقرر معالجة حالات الطلبة في مواد الامتحان التقويمي

وذكر بيان للوزارة، انه "حرصا على مستقبل أبنائنا الطلبة واستنادا إلى ما ورد من احصائيات مقدمة من قبل رؤساء لجان العمداء للتخصصات المشمولة بالامتحان التقويمي تقرر منح درجات معالجة من قبل رؤساء لجان العمداء ذات التخصص".وأضاف "عدا كليات الطب على ان لا تزيد عن خمس درجات أو ما يعادل وزنها وحسب درجة التقويمي لكل مادة دراسية مشمولة به على الورقة الامتحانية (Bubble Sheet) لغرض تحقيق شرط النجاح في تلك المادة وفقا لمبدأ الاستفادة المثلى وبما يحقق مصلحة الطالب".