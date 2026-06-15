العراق يكسب دعوى دولية ويتجنب دفع 800 مليون دولار

وذكر بيان للوزارة، انه "تم تحقيق إنجاز قانوني تمثل بكسب دعوى التحكيم الدولية المقامة من قبل شركة أورنج ضد جمهورية العراق/هيئة الإعلام والاتصالات، ما أسفر عن رد جميع مطالبات الشركة المدعية وتجنيب دفع تعويضات مالية تقدر بنحو (800) مليون دولار أمريكي".وأكدت الوزارة أن "هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود القانونية المتواصلة التي بذلتها بمتابعة ملف الدعوى، والدفاع عن موقف أمام ، بما عزز من حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة ومؤسساتها في المحافل القانونية الدولية".وأضافت الوزارة أن "قرار تضمّن كذلك إلزام شركة أورنج بدفع مبلغ (10) ملايين دولار أمريكي للعراق لقاء أتعاب المحاماة والمصاريف القانونية، في خطوة تعكس قوة الموقف القانوني العراقي وكفاءة الجهود المبذولة في إدارة هذا الملف وتحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الدولة العراقية"