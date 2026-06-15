وزير التربية يصدر أمراً وزارياً باعتماد نهاية السنة التقويمية أساساً لاحتساب العمر التقاعدي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية أصدر أمراً وزارياً يقضي باعتماد تاريخ 31/12/2026 نهاية للسنة التقويمية الحالية، أساساً لاحتساب العمر لأغراض الإحالة إلى التقاعد، بدلاً من اعتماد تاريخ 1/7، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل".وأضاف ان "هذا الإجراء جاء ضمن إطار توحيد السياقات الإدارية والتنظيمية الخاصة بملف الإحالة إلى التقاعد، لضمان تطبيق موحد ودقيق لأحكام القانون على جميع الموظفين المشمولين، ويعزز من انسيابية الإجراءات الإدارية وعدالتها".وتضمن الأمر الوزاري أن العمل بهذا التوجيه ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلتزم به في جميع الإجراءات المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد ضمن تشكيلات .