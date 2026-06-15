حريق في سوق شقلاوة باربيل

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع اليوم في سوق الشعبي بمحافظة ما أدى الى تضرر عدد من المحال التجارية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت المكان وقامت باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيقا باسباب اندلاعه".