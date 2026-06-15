بعد تزويدها بالبنزين.. حريق دراجة نارية داخل محطة وقود وسط الرمادي

وقال مراسلنا، إن الحادث وقع في محطة وقود "السينما" وسط المدينة، حيث أقدم أحد رجال المرور على إطفاء دراجة نارية تعود لأحد المواطنين بعد تزويدها بالوقود، إلا أنها اشتعلت بالنيران أثناء محاولة تشغيلها.وأضاف أن أسباب الحريق لم تُعرف حتى الآن، فيما لم تُسجل خسائر بشرية.