رئيس هيئة المنافذ: ملتزمون بتمكين جميع الدوائر الرقابية للعمل بأريحية تامة

وقال الوائلي في تصريح نشرته وتابعته ، "زرنا اليوم للتقييس والسيطرة النوعية؛ لمناقشة إجراءات فحص المواد داخل ، تنفيذًا للتوجيهات الحكومية بضرورة حماية المستهلك العراقي"، مبينًا أن " والمديرين العامين استعرضوا آلياتهم ومخرجات عملهم ضمن المنافذ الحدودية".وأضاف الوائلي، أن "الهيئة، بصفتها جهة رقابية، تقدم الدعم الكامل لإجراءات الجهاز المهمة لضمان دخول بضائع صالحة للاستهلاك البشري"، مؤكدًا أن "من واجبات الهيئة الالتزام بتمكين الدوائر العاملة في جميع منافذ العراق (البرية والبحرية والجوية) من ممارسة أعمالها بأريحية تامة وبمساحة واسعة".وتابع، أن "الجهاز يشكل العمود الفقري لفحص جميع البضائع الداخلة إلى البلاد"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات تشهد حاليًا انسيابية عالية، وأن الدور الكبير الذي يؤديه الجهاز ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين".