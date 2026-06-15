مكتب السيد السيستاني يحدد الأول من شهر المحرم الحرام

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "يوم غدٍ الثلاثاء هو المكمّل لشهر ذي الحجة".وأضاف ان "يوم الأربعاء الموافق (١٧-٦-٢٠٢٦ م) هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام ١٤٤٨ للهجرة".