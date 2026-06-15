في العراق.. اطلاق خدمة إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة قبل موعد الرحلة

وقال مدير عام الشركة مناف ، في بيان تابعته ، إنه "تم إطلاق خدمة إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة (Online Check-in)""، مبينًا ان "الخدمة الجديدة ستتيح للمسافر إصدار بطاقة الصعود واختيار المقعد قبل موعد الرحلة الكترونيًا عن طريق التطبيق الرسمي للشركة وموقعها الالكتروني".وأوضح أن "إطلاق خدمة الصعود الالكتروني يأتي ضمن خطة الشركة لتوسيع خدماتها الرقمية والذكية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين ومواكبة أحدث الممارسات المعتمدة في قطاع النقل الجوي".