التربية توضح بشأن تصحيح الدفاتر الامتحانية: لا تنساقوا وراء الشائعات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "تصحيح الدفاتر الامتحانية يتم حصراً عبر لجان مركزية متخصصة وذات خبرة تربوية رصينة، لضمان الدقة والعدالة في احتساب الدرجات".وشدد وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس للامتحانات على أن "ما يتداول بشأن إسناد عملية التصحيح إلى أصحاب العقود أو غير المختصين عارٍ عن تماماً"، مبيناً أن "التصحيح يتم من قبل ملاكات تربوية كفؤة ومؤهلة".ودعت الوزارة إلى "اعتماد المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات".