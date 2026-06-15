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السوداني يبحث مع وفد شركة هاليبرتون تطوير الحقول النفطية والغازية
محليات
2026-06-15 | 14:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,332 شوهد
بحث رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، مع وفد شركة هاليبرتون تطوير الحقول النفطية والغازية.
وجاء في بيان للائتلاف، "استقبل رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، وفداً من شركة هاليبرتون الاميركية برئاسة الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة شانون سلوكوم، لبحث آفاق التعاون في تطوير الحقول النفطية والغازية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، بما يدعم خطط
العراق
لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي".
وأكد
السوداني
"أهمية مشروع تطوير حقل
بن عمر
، الذي يُعد من الحقول الرئيسة المنتجة للغاز في جنوب العراق، مع إمكانية وصول إنتاجه إلى نحو ألف مليون قدم مكعب قياسي يومياً، بما يسهم في دعم مشاريع استثمار الغاز، وتعزيز إمدادات الوقود لمحطات توليد
الطاقة الكهربائية
، وتقليل الاعتماد على مصادر الاستيراد الخارجية".
وشدد على "ضرورة أن تتضمن المشاريع النفطية الكبرى برامج واضحة لتطوير القدرات البشرية العراقية، ونقل المعرفة والخبرات الفنية والإدارية الحديثة إلى الكوادر الوطنية، بما يمكّنها من إدارة مختلف الفعاليات والأنشطة المرتبطة بهذه المشاريع بكفاءة عالية"، مؤكدا "أهمية إنشاء مركز تدريب تخصصي في
محافظة البصرة
، يُعنى بتأهيل وتطوير الملاكات العراقية العاملة في القطاع النفطي، إلى جانب توطين عدد من الصناعات المرتبطة بالنشاط النفطي داخل العراق".
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