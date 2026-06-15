الوقف السني يحدد غرة شهر محرّم الحرام

أعلن ، أن يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر محرّم الحرام.

وقال في بيان، "نظرًا لثبوت دخول شهر محرّم الحرام وفقًا للوجه الشرعي، فإن لجنة تحديد بدايات الأشهر الهجرية في تعلن أن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16/6/2026 هو غرة شهر محرّم الحرام لعام 1448هـ".

وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في ، بمناسبة الأول من المحرّم الحرام رأس السنة الهجرية.