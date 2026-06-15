مصرع سائق دليفري بحادث سير وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمصرع سائق دليفري بحادث سير .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "سائق دليفري لقي مصرعه نتيجة حادث سير انقلاب دراجته ضمن منطقة كرادة ".

وأضاف المصدر أن "منتسبين اثنين منسوبين الى الفرقة الخاصة تعرضا للداهس في الحادث ما اسفر عن اصابتهما بجروح".