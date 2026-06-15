نقل مباريات بطولة كأس العالم عبر الشاشة العملاقة في متنزه الزوراء

أعلنت إدارة ، الاثنين، عن نقل مباريات عبر الشاشة العملاقة في المتنزه.​

وقالت الادارة في بيان، "بتوجيه من ، يعلن عن نقل مباريات 2026 عبر الشاشة العملاقة داخل المتنزه، بما في ذلك مباريات منتخبنا الوطني العراقي، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير الرياضية لمتابعة الحدث العالمي في أجواء حماسية مميزة".

وسيكون متنزه وفق البيان "مفتوحاً على مدار (24) ساعة يومياً لاستقبال المواطنين خلال فترة البطولة، مع توفير مختلف الخدمات والفعاليات الترفيهية والجلسات العائلية، بما يضمن تجربة ممتعة وآمنة لرواد المتنزه".