انتحار رجل داخل منزله شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، بانتحار رجل داخل منزله شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "رجلا انتحر باسلوب شنق نفسه داخل غرفته ضمن ".

وأضاف المصدر أن "المعلومات تشير الى ان الحادث يعود نتيجة ضغوط نفسية".