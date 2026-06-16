اجتماع ثلاثي بين بارزاني وعبدي وباراك للتأكيد على ضمان حقوق الكرد في سوريا

وقال بيان لرئاسة ، ورد لـ ، إن "الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، والوضع في ، والتعاون بين الكرد ودمشق، وقد أكد للرئيس الأميركي على استمرار دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في سوريا".وأضاف أن "رئيس الإقليم ، شدد من جانبه على أن الحوار والتفاهم بين الأطراف، وضمان حقوق الكرد والمكونات في سوريا، هو السبيل لحل المشاكل، وفي هذا السياق، أبدى استعداد لتقديم كل أشكال التعاون والدعم لحل المشاكل والحفاظ على الأمن والاستقرار".ولفت البيان إلى أن "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل مواجهة مخاطر الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار دائم في المنطقة، كان محوراً آخر من محاور الاجتماع".