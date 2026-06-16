يار الله يصل الى كربلاء لمتابعة الخطة الأمنية لمراسم تبديل راية الامام الحسين (ع)

وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن يا الله، اليوم الثلاثاء، الى لمتابعة الخطة الأمنية لمراسم تبديل راية الامام الحسين (عليه السلام) في العتبة الحسينية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لـ ، ان "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، وصل الى لمتابعة الاستعدادات والخطة الأمنية لمراسم تبديل راية الامام الحسين (عليه السلام) في العتبة الحسينية".