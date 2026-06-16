ميسان.. تفكيك شبكة دولية وضبط كيلو غرام من الكرستال

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مديرية شؤون مخدرات ، بعملية استخبارية، من تفكيك شبكة إجرامية دولية مكوّنة من متهمين اثنين من جنسيات اجنبية متخصصة بتهريب ونقل مادة الكرستال المخدرة إلى داخل ، واسفرت العملية عن الإطاحة بهم بالجرم المشهود، مع ضُبط كيلوغراماً واحداً من مادة الكرستال المخدرة بحوزتهم".وأكدت المديرية أن "هذه العملية تمثل ضربة لشبكات الاتجار بالمخدرات التي تستهدف أمن المجتمع وسلامة أبنائه"، مشددة على أن "أجهزتها الاستخبارية ماضية في تعقب المتاجرين بالسموم المخدرة داخل البلاد وخارجها، بدعم كبير من القضاء العراقي العادل".