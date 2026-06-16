خطوط الأنابيب النفطية تنفي اعتقال مديرها العام

وقالت الشركة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم اعتقال ، مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية،

وإذ نؤكد أن هذه الأنباء عارية عن تماماً، فإن يواصل ممارسة مهامه الرسمية بشكل طبيعي ومتابعة أعمال الشركة ونشاطاتها اليومية".