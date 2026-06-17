التربية تحدد موعد إعلان ضوابط القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين

وذكر المتحدث باسم الوزارة، ، أن "الضوابط الخاصة بمدارس المتميزين والمتفوقين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة"، بحسب .وأكد السيد أن " تسعى إلى افتتاح مدارس جديدة للمتميزين والمتفوقين؛ لفك الزخم ومعالجة الاكتظاظ".وأشار إلى أن "الامتيازات الخاصة بالطلبة المتميزين والمتفوقين لا تزال سارية، وقد نُشرت على الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة الماضية".