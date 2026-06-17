النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية الديوانية متلبساً بتسلم رشوة

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، بأنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الديوانيَّة، وبعد إجراء التحرّيات وجمع المعلومات واستحصال الأمر القضائيّ، تمكَّن من الإيقاع بمسؤول أحد قواطع البلديَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّم رشوةٍ؛ من أجل التغاضي عن إزالة التجاوز الحاصل على أحد العقارات العائدة إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ شاغله رغم مُخالفته شروط الاستئجار وشغله العقار بصورةٍ غير أصوليَّةٍ.وأضافت إنَّ المُتَّهم جرى ضبطه مُتلبّساً أثناء تسلّمه مبلغ الرشوة؛ لقاء عدم إزالة "محل تجاري" مُتجاوزٍ على قطعة أرضٍ تابعةٍ لمديريَّة البلديَّة، فضلاً عن عدم اتخاذ أيّ إجراءٍ بخصوص التنازل عن عقد استئجار العقار باسم شاغل المحل الذي كان قد استأجره بالباطن خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.وأشارت إلى أنَّه جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، وعرض المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّه.