بزيادة تقترب من 50%.. التصحر يبتلع أكثر من نصف مساحة العراق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النرويج تخطف فوزاً صعباً من العراق في نهائيات كأس العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بزيادة تقترب من 50%.. التصحر يبتلع أكثر من نصف مساحة العراق

محليات

2026-06-17 | 05:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بزيادة تقترب من 50%.. التصحر يبتلع أكثر من نصف مساحة العراق
129 شوهد

السومرية نيوز – محليات

حذر مرصد العراق الأخضر، اليوم الأربعاء، من أن أزمة التصحر في العراق بلغت مستويات غير مسبوقة، متحولة من تحدٍّ بيئي إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس على الأمن الوطني للبلاد على المدى البعيد.

وقال المرصد، في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، إن أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتقارير الوطنية المعنية بالبيئة تشير إلى أن مساحة الأراضي المهددة بالتصحر في العراق بلغت نحو 96.5 مليون دونم، بما يمثل 55.5% من المساحة الكلية للبلاد.

وأضاف أن مساحة الأراضي المتصحرة فعلياً ارتفعت إلى نحو 40.4 liquid دونم، أي ما يعادل 23.2% من مساحة العراق، مسجلة زيادة بلغت 48.5% مقارنة بعام 2021، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة التدهور البيئي وتراجع قدرة النظم الطبيعية على مقاومة آثار الجفاف والتغير المناخي.

وأوضح المرصد أن العراق يفقد سنوياً ما يقارب 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية نتيجة التملح والزحف الصحراوي وتدهور خصوبة التربة، بالتزامن مع تراجع الأراضي الزراعية المعتمدة على المياه السطحية بسبب الانخفاض المستمر في الواردات المائية وشح الموارد المائية.

كما أشار إلى أن محافظات ذي قار وميسان والمثنى والديوانية تعد من أكثر المناطق تأثراً بالتصحر والجفاف، حيث تعاني عشرات القرى من جفاف قنوات الري وتراجع النشاط الزراعي، فيما تشهد مناطق الأهوار ظروفاً بيئية حرجة نتيجة انخفاض مناسيب المياه، الأمر الذي أدى إلى تراجع التنوع الإحيائي ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك والثروة الحيوانية.

وأوضح المرصد أن الهضبة الغربية تمثل بطبيعتها أكبر مساحة ذات طابع صحراوي في العراق، إلا أن التحدي الأخطر يتمثل في استمرار زحف الصحراء نحو السهل الرسوبي والمناطق الزراعية الحيوية التي تشكل العمود الفقري للإنتاج الزراعي الوطني.

وأكد أن تفاقم التصحر في العراق يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها تراجع التدفقات المائية الواردة عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما نتيجة السدود والمشاريع الإروائية المقامة في دول المنبع، إلى جانب التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدلات هطول الأمطار، وزيادة معدلات التبخر.

وبحسب التقرير، فإن العراق يصنف ضمن أكثر دول العالم هشاشة وتأثراً بالتغير المناخي، ما يزيد من تعقيد التحديات البيئية والتنموية التي تواجهها البلاد ويضاعف المخاطر المرتبطة بالأمن المائي والغذائي.

وأكد أن الجفاف والتصحر تسببا خلال السنوات الأخيرة في هجرة آلاف العوائل الريفية والفلاحين من مناطقهم الأصلية باتجاه مراكز المدن بعد فقدان مصادر رزقهم، الأمر الذي يفرض ضغوطاً متزايدة على البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الحضرية.

كما حذر المرصد من أن استمرار التدهور البيئي وغياب المعالجات الجذرية قد يؤدي إلى ارتفاع وتيرة العواصف الغبارية والرملية مستقبلاً، حيث تشير بعض التقديرات البيئية إلى إمكانية وصول عدد الأيام المغبرة إلى نحو 200 يوم سنوياً في حال استمرار الظروف المناخية الحالية وتفاقم معدلات التصحر.

ودعا المرصد في تقريره إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التصحر وإدارة الموارد المائية بصورة مستدامة، وتعزيز برامج التشجير واستصلاح الأراضي المتدهورة، وتطوير أساليب الري الحديثة، إلى جانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان الحقوق المائية للعراق، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الكرادة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-17
Play
بغداد الكرادة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-17
عشرين
Play
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
Play
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
Play
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
Play
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
Live Talk
Play
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
Play
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
Play
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
Play
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
Play
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
Play
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
علناً
Play
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
Play
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الكرادة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-17
Play
بغداد الكرادة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-17
عشرين
Play
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
Play
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
Play
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
Play
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
Live Talk
Play
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
Play
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
Play
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
Play
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
Play
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
Play
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
علناً
Play
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
Play
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11

اخترنا لك
رئيس هيئة المنافذ يوجه باعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل لمعاملات البضائع
09:43 | 2026-06-17
التربية تصدر قراراً جديداً بشأن دوام "عقود 2024" (وثيقة)
07:42 | 2026-06-17
من كرمانشاه إلى بغداد.. مشروع سككي يربط إيران بالعتبات المقدسة في العراق
06:55 | 2026-06-17
العثور على جثة الطفلة الكربلائية "رقية" بمصيف "أحمد آوا" – عاجل
06:00 | 2026-06-17
تطور جديد بشأن لغز اختفاء الطفلة "رقية" بمصيف "أحمد آوا"
05:00 | 2026-06-17
النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية الديوانية متلبساً بتسلم رشوة
04:19 | 2026-06-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.