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تسجيل إصابتين جديدتين بالحمى النزفية في أربيل
محليات
2026-06-17 | 12:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت دائرة صحة
إقليم كردستان
، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بالحمى النزفية في
أربيل
.
وقالت المديرية في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "تم تسجيل إصابتين بالحمى النزفية في
أربيل
حالة أحدهما غير مستقرة"، مشيرة إلى أن "تلك الحالتين تعدان أول إصابتين بمرض الحمى النزفية داخل الإقليم خلال العام الجاري".
وأضافت أن "سبب الإصابة بالمرض هو قيام الشخصين المصابين بذبح مواشٍ داخل المنزل خلال فترة الأسبوعين الماضيين"، لافتة إلى أن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة كلا الشخصين بمرض الحمى النزفية، وتم إعطاؤهما العلاجات اللازمة".
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