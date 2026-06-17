تسجيل إصابتين جديدتين بالحمى النزفية في أربيل

وقالت المديرية في بيان تابعته ، انه "تم تسجيل إصابتين بالحمى النزفية في حالة أحدهما غير مستقرة"، مشيرة إلى أن "تلك الحالتين تعدان أول إصابتين بمرض الحمى النزفية داخل الإقليم خلال العام الجاري".وأضافت أن "سبب الإصابة بالمرض هو قيام الشخصين المصابين بذبح مواشٍ داخل المنزل خلال فترة الأسبوعين الماضيين"، لافتة إلى أن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة كلا الشخصين بمرض الحمى النزفية، وتم إعطاؤهما العلاجات اللازمة".