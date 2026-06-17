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شركة يابانية: العراق أولوية في الشرق الأوسط ويتماشى مع خططنا العالمية
محليات
2026-06-17 | 04:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
36 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أكدت
شركة نيسان
، أن مكانة السوق العراقي تعد أولوية ضمن استراتيجيتها في الشرق الأوسط وخطتها العالمية، لافتة إلى استمرارها بتعزيز نموها في
العراق
"بكل ثقة" بعد افتتاح فرع جديد في
النجف
الأشرف.
وقالت شركة السور الوكيل الحصري لسيارات نيسان في
العراق
في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، إنها "افتتحت فرعا في
النجف
الأشرف استجابة للطلب المتنامي على سيارات نيسان من قبل العملاء الموجودين في العراق".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان العراق السور أحمد مشير شريف، "إننا في شركة السور لا نعمل على تجارة السيارات فحسب، بل نسعى إلى بناء تجربة متكاملة تركز على الجودة والخدمة والاعتمادية، ولذلك تم تصميم هذا الفرع ليقدم أحدث معايير
شركة نيسان
العالمية من خلال صالات عرض متطورة، مراكز خدمة متكاملة، وفريق عمل مؤهل بما يضمن تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا الكرام".
وأكد، "نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة نيسان العالمية، وهي شراكة تقوم على قيم الابتكار والتطوير المستمر ونقل أحدث التكنولوجيا اليابانية إلى
الأسواق العراقية
"، مشيرا الى "اننا بالأمس كنا في
بغداد
وأربيل والسليمانية وزاخو والموصل، واليوم نفتخر بأن نكون في النجف الأشرف، وغداً سنواصل مسيرتنا نحو مدينة
البصرة
أن شاء الله".
من جهته قال رئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية
السعودية
ودول CIS والهند
تيري
صباغ "منذ أقل من ستة أشهر احتفلنا بافتتاح مركزنا الجديد في
الموصل
، والذي شكّل محطة رئيسية في مسيرتنا، واليوم نواصل هذا الزخم من خلال الافتتاح الرسمي لمركز نيسان الجديد في النجف، لنستمر في تعزيز نمونا في العراق بكل ثقة وعزيمة".
وأكد، أن "هذه الخطوة تثبت مجددًا على مكانة السوق العراقي كأولوية ضمن استراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع خطتنا العالمية لنيسان".
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