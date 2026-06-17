شركة يابانية: العراق أولوية في الشرق الأوسط ويتماشى مع خططنا العالمية

وقالت شركة السور الوكيل الحصري لسيارات نيسان في في بيان، ورد لـ ، إنها "افتتحت فرعا في الأشرف استجابة للطلب المتنامي على سيارات نيسان من قبل العملاء الموجودين في العراق".وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان العراق السور أحمد مشير شريف، "إننا في شركة السور لا نعمل على تجارة السيارات فحسب، بل نسعى إلى بناء تجربة متكاملة تركز على الجودة والخدمة والاعتمادية، ولذلك تم تصميم هذا الفرع ليقدم أحدث معايير العالمية من خلال صالات عرض متطورة، مراكز خدمة متكاملة، وفريق عمل مؤهل بما يضمن تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا الكرام".وأكد، "نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة نيسان العالمية، وهي شراكة تقوم على قيم الابتكار والتطوير المستمر ونقل أحدث التكنولوجيا اليابانية إلى "، مشيرا الى "اننا بالأمس كنا في وأربيل والسليمانية وزاخو والموصل، واليوم نفتخر بأن نكون في النجف الأشرف، وغداً سنواصل مسيرتنا نحو مدينة أن شاء الله".من جهته قال رئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية ودول CIS والهند صباغ "منذ أقل من ستة أشهر احتفلنا بافتتاح مركزنا الجديد في ، والذي شكّل محطة رئيسية في مسيرتنا، واليوم نواصل هذا الزخم من خلال الافتتاح الرسمي لمركز نيسان الجديد في النجف، لنستمر في تعزيز نمونا في العراق بكل ثقة وعزيمة".وأكد، أن "هذه الخطوة تثبت مجددًا على مكانة السوق العراقي كأولوية ضمن استراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع خطتنا العالمية لنيسان".