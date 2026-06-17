ايلون ماسك يعلن دخول شركة ستار لينك الى العراق

وجاء في تدوينة نشرها ماسك على منصة (X) وتابعتها ، إن " أقر رخصة تشغيل ستارلينك، مما يمهد الطريق لدخول عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد".وأضافت ان " العراقي والمبعوث الخاص الرئاسي الأمريكي للعراق رحبا بتأكيد رخصة تشغيل لينك".