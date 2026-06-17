رئيس المصرف العراقي للتجارة يؤكد أهمية الشراكة مع الإعلام المهني والاستمرار بتوعية المواطنين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، ان "رئيس TBI ، استقبل اليوم، مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء الاقتصاد بحضور نائب رئيس المصرف ، لبحث دور الإعلام الاقتصادي وأهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات المالية ووسائل الإعلام المهنية".وأشاد الحمداني "بالنقد البناء والصحافة الحرة"، مشددا على أنه "لا مانع من الانتقاد بصورة صحيحة وأهمية الاستمرار بتوعية المواطنين".وتابع ان "اللقاء شهد عددًا من المداخلات، حيث دعا الصحفي إلى دعم المنصات الإعلامية المهنية؛ للإسهام في رفع الوعي الاقتصادي وتثقيف المواطنين، فيما أكد الصحفي نصير العوام أهمية فتح أبواب المصرف أمام الصحافة المحلية وتعزيز التعاون معها".من جانبه، أشار الوفد الصحفي إلى أن " بحاجة إلى المزيد من الإدارة والتخطيط"، لافتًا إلى "أهمية نشر التعليمات والقرارات بشكل مستمر؛ لما يتمتع به المصرف من ثقة لدى الرأي العام، في حين أكد صحفيون أن تجربة TBI تعد من التجارب المصرفية الناجحة وأنه طرح هذا التقييم أمام رئيس ، مشيدًا بمستوى الثقة التي يحظى بها المصرف".بدوره، أوضح عدد من الصحفيين الاقتصاديين أن "التحديات الاقتصادية تحتاج إلى إعلامي مهني"، مبينين أن "تأثير الصحفي المهني في إيصال الحقائق قد يكون أكثر فاعلية من الحملات الإعلامية التقليدية للمؤسسات".يشار إلى أن اللقاء شهد حضور ممثلين عن شبكة ونقابة الصحفيين العراقيين إلى جانب عدد من رؤساء الصحف والإعلاميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشراكة بين القطاع المصرفي والإعلام المهني.