السامرائي يؤكد أهمية استكمال الاستحقاقات الحكومية وفق التفاهمات

أكد رئيس تحالف العزم ، الأربعاء، أهمية استكمال الاستحقاقات الحكومية وفق التفاهمات السياسية والاستحقاقات الانتخابية.

وقال العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، أعضاء عن تحالف العزم، بحضور عدد من قيادات التحالف، حيث جرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والبرلمانية ومتابعة عدد من الملفات الوطنية والخدمية".

ونقل البيان عن السامرائي تأكيده "أهمية توحيد الجهود والمواقف داخل التحالف بما يعزز دوره في متابعة القضايا التي تمس المواطنين، إلى جانب مواصلة التنسيق مع مختلف القوى السياسية لدعم الاستقرار واستكمال الاستحقاقات الحكومية وفق التفاهمات السياسية والاستحقاقات الانتخابية والوطنية".



كما تناول اللقاء وفق البيان "أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل دعم الأداء الحكومي والرقابي والتشريعي، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز عمل مؤسسات الدولة والاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف المحافظات".