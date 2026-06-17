في ميسان.. اعتقال "دكتور" بتهمة تجارة المخدرات

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال "دكتور" بتهمة تجارة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية تمكنت من ضبط دكتور متهم وبحوزته كيلوغرام واحد من مادة الكرستال المخدرة أثناء مروره عبر في سيطرة علي الغربي، شمالي ".

وأضاف أن "المتهم هو من سكنة العاصمة ، وقد جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لعرضه على الجهات القضائية المختصة".