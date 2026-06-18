المرور العامة: ارتفاع نسبة التزام أصحاب الدراجات النارية بعد عمليات الترقيم

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في ، إن "المديرية تعمل وفق رقم 8 لسنة 2019، الذي حدد العلاقة بين المديرية وسائقي المركبات بمختلف أنواعها، سواء كانت دراجات نارية أو سيارات"، بحسب .وأضاف، أن "المديرية تسعى إلى إلزام سائقي المركبات بالتعليمات والقوانين المرورية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الرادارات والكاميرات، فضلاً عن مفارزها المنتشرة في التقاطعات والطرق الرئيسية، والتي تسهم في رصد المخالفات المرورية".وأشار إلى أن "التزام أصحاب الدراجات النارية بالتعليمات المرورية يزداد مع ترقيم الدراجات وإكمال معاملاتها"، لافتاً إلى أن "الإحصائيات الأخيرة للحوادث المرورية تشير إلى تهور بعض سائقي الدراجات النارية والتكاتك يعود إلى عدم الانتباه أثناء القيادة وارتكاب المخالفات بشكل مستمر، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث".