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فضيحة في بابل: قيادات "إرهابية" تتقاضى رواتب تقاعدية بصفة "شهداء"! (وثائق)
محليات
2026-06-18 | 04:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
636 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشف النائب
حيدر محمد كاظم المطيري
، اليوم الخميس، عن وجود وثائق تدين صرف رواتب تقاعدية لأشخاص متهمين بقضايا إرهابية في
محافظة بابل
.
وأكد المطيري في منشور له على منصة "
فيسبوك
" أن أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي مُدرج في السجلات بصفة "شهيد"، مشيراً إلى أن عائلته تتقاضى راتباً تقاعدياً منذ 15 عاماً.
وأوضح المطيري أن أربعة إرهابيين آخرين شملتهم إجراءات سحب القرارات وإلغاء آثارها المترتبة، مبيناً أن جميع الأسماء الواردة في هذه الوثائق تنتمي إلى
محافظة بابل
.
ولفت النائب إلى الجهود التي تبذلها لجنة النظر التابعة لمؤسسة الشهداء في متابعة هذا الملف، مؤكداً استمراره في المتابعة حتى كشف كامل التفاصيل، وقد أرفق المطيري مع حديثه وثائق تثبت صحة ما ذكره.
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