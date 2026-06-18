فضيحة في بابل: قيادات "إرهابية" تتقاضى رواتب تقاعدية بصفة "شهداء"! (وثائق)

وأكد المطيري في منشور له على منصة " " أن أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي مُدرج في السجلات بصفة "شهيد"، مشيراً إلى أن عائلته تتقاضى راتباً تقاعدياً منذ 15 عاماً.وأوضح المطيري أن أربعة إرهابيين آخرين شملتهم إجراءات سحب القرارات وإلغاء آثارها المترتبة، مبيناً أن جميع الأسماء الواردة في هذه الوثائق تنتمي إلى .ولفت النائب إلى الجهود التي تبذلها لجنة النظر التابعة لمؤسسة الشهداء في متابعة هذا الملف، مؤكداً استمراره في المتابعة حتى كشف كامل التفاصيل، وقد أرفق المطيري مع حديثه وثائق تثبت صحة ما ذكره.