توجيهات حكومية جديدة بشأن عمل المنافذ الحدودية والكمارك

أصدر ، خمسة توجيهات خاصة بعمل المنافذ الحدودية والكمارك.



وتضمنت التوجيهات وفق ، "تدوير كافة العاملين في المنافذ الحدودية بدون استثناء وخلال (48) ساعة وعلى هيئة المنافذ الحدودية رفع موقف يؤيد تنفيذ الأمر".

وتضمنت "إلزام - قيادة قوات الحدود بغلق كافة الثغرات والطرق النيسمية الحدودية البرية والبحرية مع تدوير كافة أمري الألوية والوحدات في قيادة قوات الحدود، وإعادة كافة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين للعمل في هيئة المنافذ الحدودية إلى وزارة الداخلية ويكون الانفكاك خلال (48) ساعة وبدون إستثناء".

كما تضمنت التوجيهات "إلزام والاستخبارية كل من (مكتب جهاز المخابرات - مكتب إستخبارات الداخلية - مركز شرطة - مفرزة المتفبايت - شعب - مفارز الـ (9k) بأخذ دورها من خلال تفعيل دورها الأمني والإستخباري داخل المنفذ ومتابعة عدم مرور أية مواد ممنوعة أو مخدرات عبر المنافذ الحدودية كافة ورفع تقارير دورية مباشرة إلى مدير المنفذ الحدودي بصفته رئيس الخلية الإستخبارية وتتحمل هذه الأجهزة المسؤولية القانونية في حال حدوث أي خلل أمني أو عبور غير قانوني".

وتضمنت كذلك "الزام موظفي للكمارك بإجراء الكشف الدقيق على كافة البضائع الواردة إلى البلد وبدون إستثناء وعدم السماح بمرور أية شاحنة إلا بعد إجراء النفاض وتدقيق تفاصيل الحمولة".