المنافذ: ضبط لحوم حمراء مستوردة مخالفة للشروط

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ ميناء تمكنت من ضبط برادات عدد 12 في نقطة البحث والتحري خارج الجمركي تحتوي على (لحوم حمراء) مجمدة وعند تدقيق المعاملة ومطابقتها مع الحمولة تبين وجود اختلاف في أوزان أوامر التسليم والأوزان المثبتة في الصولات المرفقة في المعاملات المنجزة، وهذا مخالف لشروط وضوابط الاستيراد، مما سبب هدر بالمال العام".وأضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة لعرض الموضوع امام أنظار قاضي لاصدار القرار المناسب ومحاسبة المقصرين".