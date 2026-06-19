أسبوع لاهب.. محافظة تلامس نصف درجة الغليان غدا والـ50 مئوية الثلاثاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في ".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد لتصل الى حدود (50 C°) في بعض الأماكن من المنطقة الجنوبية".