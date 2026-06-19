الزيدي يوجه الأجهزة الامنية والاستخبارية برفع تقارير دورية لمدراء المنافذ الحدودية

وقال مصدر مطلع لـ ، إن “ وجه والاستخبارية برفع تقارير دورية إلى مدراء المنافذ الحدودية".وأضاف أن “التوجيهات تهدف إلى ضبط المخالفات ورصد أي عمليات تهريب أو تلاعب، فضلاً عن تعزيز الرقابة على حركة البضائع والمسافرين ومنع حالات التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة وتعزيز المستوى الرقابي".