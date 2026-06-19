اعفاء سامي السوداني من منصب مستشار رئيس الوزراء للمنافذ الحدودية وتعيين حسن العكيلي بديلاً

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قراراً صدر بإعفاء من مهامه في المنصب، فيما تم تكليف بتولي مهام مستشار لشؤونالمنافذ الحدودية.ولم يصدر حتى الآن أي إعلان أو بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، بانتظار صدور موقف رسمي من الجهات المعنية.