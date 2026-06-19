سائقو صهاريج النفط يطالبون الحكومة بحل أزمة تعطل تفريغ حمولاتهم



ناشد عدد من سائقي صهاريج النفط الخام في ، الحكومة والجهات المعنية والشركة المتعاقدة معهم، التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لمشكلتهم المستمرة منذ فترة، بعد تعذر تفريغ حمولاتهم النفطية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وقال السائقون في مقطع مصور، إن نتائج الفحوصات المختبرية أظهرت ارتفاع نسبة الكبريت في الشحنات المحملة، الأمر الذي حال دون استلامها وتفريغها، ما تسبب بتوقف أعمالهم وتكبدهم خسائر مادية متزايدة.



وأضافوا أن الشركة المعنية لم تستجب لاتصالاتهم أو استفساراتهم خلال اليومين الماضيين، رغم استمرار الأزمة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع لمعالجة المشكلة وإنهاء معاناتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.