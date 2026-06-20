انخفاض خجول يعقبه ارتفاع مضطرد في الحرارة الأسبوع الحالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الاحد سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في وتكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من لتصل الى (30) كم/س مٌسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد لتصل إلى حدود 50م في بعض الأماكن من المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق"، موضحة ان "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق".