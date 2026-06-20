بالصور.. حريق يلتهم مجمعا تجاريا في الكرادة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت، صباح اليوم السبت، من اخماد حريق اندلع في عدد من المحال التجارية داخل مجمع المأمول التجاري بمنطقة ، والمخصصة لبيع المواد الإنشائية والكهربائية (المسقفة بألواح الجينكو)".وأضافت ان "الفرق تمكنت فور وصولها إلى موقع الحادث من تطويق النيران وعزلها، مما حال دون امتدادها إلى الأبنية والمخازن المجاورة للمجمع"، مشيرة الى ان " سرعة الاستجابة والتدخل المهني أسهمت في السيطرة على الموقف والحد من حجم الخسائر المادية إلى أدنى مستوياتها، دون تسجيل إصابات بشرية".