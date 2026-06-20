4 توصيات هامة للعراقيين.. يرجى اتباعها

– محلي

أصدرت ، اليوم السبت، 4 توصيات هامة للعراقيين، خلال الأجواء الحارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "ادناه ابرز التوصيات والاحتياطات أثناء الأجواء الحارة:

