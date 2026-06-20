كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

قررت ، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وقال محافظ في بيان، "تم اكتمال الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام"، مشيراً إلى أن جميع الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية تعمل وفق خطط متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام".

وأضاف "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من محرم الحرام باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية وذلك لتمكين أهالي كربلاء والجهات الخدمية من أداء دورهم في خدمة الزائرين وتوفير أفضل الظروف لإنجاح الزيارة ".