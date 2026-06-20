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مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
محليات
2026-06-20 | 16:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
7,868 شوهد
قرر
مجلس الوزراء
، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.
وقال
مكتب رئيس الوزراء
في بيان، "
مجلس الوزراء
يقرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري".
وأضاف البيان "تزامنًا مع إحياء العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".
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