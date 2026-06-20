مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

قرر ، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وقال في بيان، " يقرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري".

وأضاف البيان "تزامنًا مع إحياء العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".